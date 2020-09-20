Президент Азербайджана Алиев обвинил Армению в подготовке к большой войне

20 сентября, 2020, 18:08

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения сконцентрировала вооруженные силы в зоне карабахского конфликта, что свидетельствует о подготовке к войне

Об этом сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

По словам Алиева, премьер Армении Никол Пашинян сознательно осуществляет провокации для эскалации карабахского конфликта.

"Армения проводит незаконное заселение. Это противоречит всем международным конвенциям. Это полностью противоречит Женевской конвенции, это - преступление. Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях - преступление", - сказал Алиев.

Он подчеркнул, что одной из причин столкновения между странами в июле была попытка Армении узнать, какой будет реакция ее союзников из Организации Договора о коллективной безопасности.

"Потому что они готовятся к новой войне. У нас есть оперативные данные разведки. Мы знаем, что происходит вокруг нас. Знаем и должны знать", - отметил Алиев.

Напомним, 12 июля на границе Армении и Азербайджана между военнослужащими двух стран вспыхнули вооруженные столкновения.

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