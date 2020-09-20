 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПервый ЛГБТ-прайд в Запорожье: "женились" три пары девушек, в участников стреляли

Первый ЛГБТ-прайд в Запорожье: "женились" три пары девушек, в участников стреляли

Сегодня, 20 сентября 2020 года, в Запорожье впервые прошел прайд ЛГБТ-сообщества

Подробности со ссылкой на запорожский информпортала Gvozdi рассказывает Еспресо.TV.

"Были приняты беспрецедентные меры безопасности: общественный порядок охраняли 430 полицейских и 240 военных - силовики дежурили не только в непосредственной близости от митинга, но и на прилегающих остановках", - отмечает издание.

Кроме того, в Запорожье для контроля за ЛГБТ-акции прибыли консулы и атташе 14 европейских стран, а также наблюдательная миссия ОБСЕ.

Чтобы гарантировать безопасность участников акции, силовики окружили Фестивальную площадь. Внутри переметра находились около 500 представителей гей-сообщества, прибывших на автобусах, а за ее пределами - их противники в лице христианских церквей и национал-патриотических организаций. В руках у них были флаги и плакаты с библейскими цитатами, где осуждаются однополые отношения.

Также при входе на площадь была растяжка со словами: "Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности".

На прайде три пары девушек символически "женились".

Заканчивая свою встречу, участники поблагодарили полицию за работу и проскандировали "Все будет прайд!".

В целях безопасности люди расходились группами.

Участников прайда попытались забросать яйцами. Двух самых активных хулиганов скрутила полиция.

Кроме того, правоохранители задержали мужчину, который стрелял по ЛГБТ-активистам из револьвера.

"Скорее всего, оружие травматическое", - предполагают журналисты.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 сентября, 2020 воскресенье

19 сентября, 2020 суббота

больше новостей

20 сентября, 2020 воскресенье

19 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать