Первый ЛГБТ-прайд в Запорожье: "женились" три пары девушек, в участников стреляли

20 сентября, 2020, 14:55

Сегодня, 20 сентября 2020 года, в Запорожье впервые прошел прайд ЛГБТ-сообщества

Подробности со ссылкой на запорожский информпортала Gvozdi рассказывает Еспресо.TV.

"Были приняты беспрецедентные меры безопасности: общественный порядок охраняли 430 полицейских и 240 военных - силовики дежурили не только в непосредственной близости от митинга, но и на прилегающих остановках", - отмечает издание.

Кроме того, в Запорожье для контроля за ЛГБТ-акции прибыли консулы и атташе 14 европейских стран, а также наблюдательная миссия ОБСЕ.

Чтобы гарантировать безопасность участников акции, силовики окружили Фестивальную площадь. Внутри переметра находились около 500 представителей гей-сообщества, прибывших на автобусах, а за ее пределами - их противники в лице христианских церквей и национал-патриотических организаций. В руках у них были флаги и плакаты с библейскими цитатами, где осуждаются однополые отношения.

Также при входе на площадь была растяжка со словами: "Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности".

На прайде три пары девушек символически "женились".

Заканчивая свою встречу, участники поблагодарили полицию за работу и проскандировали "Все будет прайд!".

В целях безопасности люди расходились группами.

Участников прайда попытались забросать яйцами. Двух самых активных хулиганов скрутила полиция.

Кроме того, правоохранители задержали мужчину, который стрелял по ЛГБТ-активистам из револьвера.

"Скорее всего, оружие травматическое", - предполагают журналисты.

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