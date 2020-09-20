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Espreso.tvОбществоПандемия в ОРЛО: больницу в Луганске превращают в "ковид-отстойник", в Ровеньках бежали врачи

Пандемия в ОРЛО: больницу в Луганске превращают в "ковид-отстойник", в Ровеньках бежали врачи

Внутри больницы №7. Луганск
В неподконтрольных украинской власти отдельных районах Луганской области фиксируется все больше случаев вызванных COVID-19 вирусной пневмонии. Ситуация приобретает "угрожающие черты"

Об этом рассказывают подконтрольные российской оккупационной администрации местные ресурсы и местные блогеры, передает Еспресо.TV со ссылкой на DonPress.

В Луганске "минздрав" ОРЛО перепрофилирует больницу № 1, чтобы оказывать помощь пациентам с пневмониями (такая помощь уже оказывается в больнице № 7, но она не справляется).

"Извиняюсь, но, так сказать, сделают там" отстойник "... Это в корне не верно и недальновидное решение человека, который не понимает ситуацию и нюансы оказания помощи таким больным", - возмущены местные СМИ.

Их авторы отмечают, что больным с пневмонией нужно особое оснащение и обеспечение, которого у 1-й больницы нет.

"Ну, не может больница с 8-10 баллонами кислорода и отсутствием нормальной аппаратуры оказывать помощь больным. А выход есть. Да. Е. Это областная больница", - пишут телеграмм-каналы.

Однако эту больницу для лечения больных коронавирус не выделяют.

В Ровеньках "часть больниц сократили, часть персонала просто сбежала из нашего рая". Школы на "удальонке".

По данным блогеров, в городе закрыты на карантин много больничных отделений.

"В Ровеньках со дня шахтера были закрыты на карантин отделения ЛОР, урология в горбольнице (стационарные больные вместе с медперсоналом). Сейчас в горбольнице все отделения готовят под прием больных ковидом. По слухам, уже вся инфекционная больница забита больными пневмонией", - отметил один из авторов.

По словам блогеров, посетителей в городскую больницу не пускают - вместе с "казаками" ее охраняет местная "полиция".

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