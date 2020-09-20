На "Марш справедливости" в Минске вышло 100 тыс. человек

20 сентября, 2020, 21:51

20 сентября в "Марше справедливости" в столице Беларуси приняли участие более 100 тыс. человек

Об этом сообщает Радио Свобода.

Такую цифру приводят информационные агентства БелаПАН и Reurters.

В Минске силовики активно препятствовали сбору людей на проспекте Победителей, но несмотря на это в 15:00 возле стелы "Минск - город-герой" собрались десятки тысяч демонстрантов. К ним присоединились люди с окрестных улиц.

В результате тысячи колонн с бело-красно-белыми флагами направлялись во Дворец Независимости. Увидев на подходах к дворцу кордон силовиков, протестующие решили изменить маршрут.

Вблизи улицы Змитрака Бядули начались задержания. По словам очевидцев, людей также задерживали на проспекте Независимости. В течение марша в столице мобильный интернет не работал.

Протестующие также вышли на улицы Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля, Могилева, Салигорска, Бобруйска и других городов Беларуси.

20 сентября в столице Беларуси состоялись задержания участников оппозиционного "Марша справедливости"

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