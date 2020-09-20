Минздрав запретит продажу антибиотиков без рецепта

20 сентября, 2020, 14:10

При Министерстве здравоохранения Украины создана рабочая группа по внедрению электронного рецепта на лекарственные средства

Об этом во время брифинга 20 сентября 2020 сообщил глава ведомства Максим Степанов, передает со ссылкой на пресс служба Минздрава Еспресо.TV .

"В планах работы по данному направлению отпуск по электронному рецепту: наркотиков, инсулинов, иммуносупрессивных лекарственных средств - 2021; антибиотиков - 2022; других рецептурных групп лекарственных средств, определенных Минздравом - начиная с 2023 ", - отметил Степанов.

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По его словам, такая инициатива была введена министерством из-за неконтролируемого отпуска в Украине рецептурных лекарственных средств из аптек, что приводит к распространению самолечения, и как следствие - ухудшение здоровья населения.

"Эта проблема заключается не только в недобросовестном исполнении аптечными учреждениями лицензионных требований (отпуск рецептурных лекарств из аптек без рецепта врача), но и в нежелании некоторых врачей выписывать рецепты, как того требуют соответствующие правила. Это, в свою очередь, приводит к перекладыванию ответственности за назначение лекарств из врачей на провизоров и снижает доступность лекарственных средств для населения ", - отмечается в сообщении.

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