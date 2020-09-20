Минздрав запретит продажу антибиотиков без рецепта
Об этом во время брифинга 20 сентября 2020 сообщил глава ведомства Максим Степанов, передает со ссылкой на пресс служба Минздрава Еспресо.TV .
"В планах работы по данному направлению отпуск по электронному рецепту: наркотиков, инсулинов, иммуносупрессивных лекарственных средств - 2021; антибиотиков - 2022; других рецептурных групп лекарственных средств, определенных Минздравом - начиная с 2023 ", - отметил Степанов.
Читайте также: Константин Дмитрук: "От изобретения антибиотика и до его выхода на рынок проходит не менее 10 лет"
По его словам, такая инициатива была введена министерством из-за неконтролируемого отпуска в Украине рецептурных лекарственных средств из аптек, что приводит к распространению самолечения, и как следствие - ухудшение здоровья населения.
"Эта проблема заключается не только в недобросовестном исполнении аптечными учреждениями лицензионных требований (отпуск рецептурных лекарств из аптек без рецепта врача), но и в нежелании некоторых врачей выписывать рецепты, как того требуют соответствующие правила. Это, в свою очередь, приводит к перекладыванию ответственности за назначение лекарств из врачей на провизоров и снижает доступность лекарственных средств для населения ", - отмечается в сообщении.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти