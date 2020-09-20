Если Рада не изменит постановление о местных выборах, это заблокирует работу ТКГ, - Кравчук

20 сентября, 2020, 20:35

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что если Верховная Рада не изменит постановление о местных выборах - это заблокирует работу ТКГ

Об этом Кравчук заявил в интервью Общественному.

"Сегодня уже очевидно, что на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются упираются в одно: Россия и ОРДЛО заявляют официально, что пока не будет изменено постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы", - сказал Кравчук.

По его словам, поле для маневра сужается из-за нежелания РФ договариваться.

"Если нет желания одной стороны договариваться, а есть желание только Украины, то поле маневра сужается и его не существует по конкретным вопросам, но мы должны искать ответы на все вопросы", - добавил Кравчук и уточнил, что не знает, изменит ли Верховная Рада постановление.

Напомним, 11 сентября Леонид Кравчук заявил о невозможности выполнения Минских соглашений.

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