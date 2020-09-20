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Espreso.tvОперація об'єднаних сил20 сентября на фронте: оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Новоалександровки

20 сентября на фронте: оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Новоалександровки


фото: Укрінформ
20 сентября на Донбассе российские оккупационные войска совершили один обстрел украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Выстрелы были неприцельными, поэтому огонь наши воины не раскрывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 13 домов, на 26 объектах работы еще продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС разминированы почти 3 гектара территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 51 найденный взрывоопасный предмет.

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