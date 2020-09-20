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Espreso.tvОбщество19 сентября на фронте: с российской стороны - 2 обстрелы и запуск БПЛА, с украинской - раненый в Песках

19 сентября на фронте: с российской стороны - 2 обстрелы и запуск БПЛА, с украинской - раненый в Песках

В субботу, 19 сентября 2020 года, на Донбассе вооруженные подразделения Российской Федерации трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля

Об этом говорится в утреннем возведении о положении в зоне проведения операции Объединенных сил на 20 сентября, передает Еспресо.TV .

"Да, факт нарушения режима прекращения огня был зафиксирован недалеко от населенного пункта Пески, где враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций. В результате вражеского выстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебного учреждения. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное ", - отмечает пресс служба ООС.

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Еще одно применение противником стрелкового оружия отмечено вблизи Павлополя.

Кроме того, нарушение достигнутых договоренностей зафиксировано в районе населенного пункта Водяное. На этом участке замечено пролет вражеского БПЛА типа "Мевик-2" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника было подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

"Враг который раз пытался спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", - отмечается в сообщении.

  • Напомним, с 27 июля этого года на линии соприкосновения должен действовать "всеобъемлющее и полное прекращение огня".
  • Россияне продолжают обстрелы, но, как утверждают в штабе ООС, они якобы носят "единичный характер" и является "провокационными", поэтому на них, мол, нет нужды отвечать.
  • 16 сентября министр обороны Андрей Таран выдал приказ № 330, которым премии военнослужащих привязываются к нарушению режима тишины в ООС. Соответствующие документы обнародовал главный редактор издания Цензор.НЕТ, журналист Юрий Бутусов в Facebook.

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