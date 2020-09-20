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Espreso.tvОбщество18-й день забастовки в Кривом Роге: на поверхность не поднимаются 154 горняков, взаимопонимание относительно зарплат не найдено

18-й день забастовки в Кривом Роге: на поверхность не поднимаются 154 горняков, взаимопонимание относительно зарплат не найдено


фото: YouTube
В воскресенье, 20 сентября 2020 года, в Кривом Роге продолжается 18-й день забастовки работников ОАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК)

Подробности со ссылкой на председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца рассказывает Еспресо.TV .

"18 сутки. 154 горняка шахт КЖРК в подземных условиях борются за свое право на достойный уровень жизни, на безопасные условия труда", - отмечает он.

Бастуют, в частности, следующие шахты:

"Октябрьская" - 25 человек,

"Батькивщина" - 68,

"Терновская" - 36,

"Гвардейская" - 25.

По словам Волынца, "консенсуса в переговорах, в части касающейся уровня повышения зарплат" пока не найдено.

  • Компанией "Криворожский железорудный комбинат" владеют Игорь Коломойский и Ринат Ахметов.

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