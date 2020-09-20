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Espreso.tvОбщество100 курсантов-моряков приняли присягу в Одессе

100 курсантов-моряков приняли присягу в Одессе

Около ста курсантов Института ВМС и Отделение военной подготовки мореходного колледжа технического флота Национального университета "Одесская морская академия" набора 2020 году в субботу, 19 сентября 2020 года, приняли Военную присягу на верность украинскому народу. Как и в прошлом году, бок о бок с ребятами стоят девушки

Торжественный ритуал проведения на причале одесской Практической гавани, непосредственно у боевых кораблей и катеров ВМС Украины при участии представителей Командования Военно-Морских Сил ВС Украины и духовенства. Правда, из-за карантина родные и друзья курсантов не смогли присутствовать на мероприятии, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на агентство АримяInform .

Церемония началась с торжественного прохождения знаменный группы - внесение "Боевого знамени" и выполнение личным составом государственного гимна Украины. После завершения присяги личный состав поздравил командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

"Сегодня вы дали клятву верности своему народу, своей стране. И это не пустые слова. Это слова, которые вы пронесете через всю свою жизнь, потому что присяга дается раз и навсегда. Решение связать свою жизнь с армией вы приняли несмотря на то , что в стране идет война. Сегодня ВМС ВС Украины продолжают перестраиваться. Только за этот год мы взяли на вооружение ракетный комплекс берегового базирования «Нептун», приняли в состав бронированный катер. Также в этом году ВМС ВС Украины получит еще два десантно-штурмовых катера и корабль спецназначения. в следующем году наш военный флот будет пополняться новыми кораблями и нам крайне необходимы вы, подготовленные моряки, будут уметь применять эту сложную технику и будут готовы повести эти корабли в бой ", - отметил контр-адмирал.

В течение следующих пяти лет курсанты будут учиться флотскому делу и проходить практику в том числе и на кораблях стран НАТО.

Ритуал завершился прохождением торжественным маршем и коллективным фотографированием.

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