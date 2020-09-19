 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирИз-за пандемии в Германии отменяют карнавалы

Из-за пандемии в Германии отменяют карнавалы

Власть немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия отменила массовые мероприятия очередного карнавального сезона, что начинается 11 ноября 2020 года. Прежде всего это касается больших собраний и шествий

Об этом заявил глава офиса премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Натанаэль Лимински, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

Он пояснил, что во времена пандемии на таких массовых мероприятиях невозможно соблюдать установленные мероприятия по эпидемиологической безопасности, поэтому в этом году нужно ограничиться мерами в узком кругу, отвечающими противоэпидемическим требованиям. Возможны, в частности, культурные мероприятия с количеством участников в 100-150 человек.

"Карнавал, каким мы его знаем, во времена пандемии будет невозможен", -заявил Лимински.

В свою очередь президент Кельнского карнавала Кристоф Куккелькорн подтвердил, что в нынешних условиях проведение массовых карнавальных мероприятий практически невозможно. Речь идет прежде всего об известных карнавальных процессиях в "бешеный понедельник", которые 15 февраля 2021 года не состоятся.

Как отмечается, отмена традиционных больших карнавальных мероприятий в городах ударит по местной экономике. Например, в Кельне от мероприятий, связанных с подготовкой, организацией и проведением карнавалов, зависят около 6500 рабочих мест. По данным обнародованного в 2019 году исследования, карнавальные мероприятия только в Кельне сгенерировали оборот около 631 млн евро.

Последний раз процессии в "бешеный понедельник" в "карнавальных столицах" Северного Рейна-Вестфалии пришлось отменить в 2016 году из-за плохих погодных условий. В 1990 году карнавальное шествие в Дюссельдорфе отменили из-за урагана "Вивиан", во время которого скорость ветра достигала 140 км / ч. В 1991 году все крупные карнавальные процессии в Германии были отменены в знак солидарности с участниками и жертвами войны в Персидском заливе.

  • По состоянию на утро 19 сентября, общее количество зараженных COVID-19 в Федеративной Республике Германия увеличилось за последние сутки на 1258 человек и составляет 272 503 человек.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 сентября, 2020 суббота

18 сентября, 2020 пятница

больше новостей

19 сентября, 2020 суббота

18 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать