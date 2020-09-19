Из-за пандемии в Германии отменяют карнавалы

19 сентября, 2020, 12:44

Власть немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия отменила массовые мероприятия очередного карнавального сезона, что начинается 11 ноября 2020 года. Прежде всего это касается больших собраний и шествий

Об этом заявил глава офиса премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Натанаэль Лимински, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

Он пояснил, что во времена пандемии на таких массовых мероприятиях невозможно соблюдать установленные мероприятия по эпидемиологической безопасности, поэтому в этом году нужно ограничиться мерами в узком кругу, отвечающими противоэпидемическим требованиям. Возможны, в частности, культурные мероприятия с количеством участников в 100-150 человек.

"Карнавал, каким мы его знаем, во времена пандемии будет невозможен", -заявил Лимински.

В свою очередь президент Кельнского карнавала Кристоф Куккелькорн подтвердил, что в нынешних условиях проведение массовых карнавальных мероприятий практически невозможно. Речь идет прежде всего об известных карнавальных процессиях в "бешеный понедельник", которые 15 февраля 2021 года не состоятся.

Как отмечается, отмена традиционных больших карнавальных мероприятий в городах ударит по местной экономике. Например, в Кельне от мероприятий, связанных с подготовкой, организацией и проведением карнавалов, зависят около 6500 рабочих мест. По данным обнародованного в 2019 году исследования, карнавальные мероприятия только в Кельне сгенерировали оборот около 631 млн евро.

Последний раз процессии в "бешеный понедельник" в "карнавальных столицах" Северного Рейна-Вестфалии пришлось отменить в 2016 году из-за плохих погодных условий. В 1990 году карнавальное шествие в Дюссельдорфе отменили из-за урагана "Вивиан", во время которого скорость ветра достигала 140 км / ч. В 1991 году все крупные карнавальные процессии в Германии были отменены в знак солидарности с участниками и жертвами войны в Персидском заливе.

По состоянию на утро 19 сентября, общее количество зараженных COVID-19 в Федеративной Республике Германия увеличилось за последние сутки на 1258 человек и составляет 272 503 человек.

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