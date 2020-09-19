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Espreso.tvМирИудеи празднуют Новый год

Иудеи празднуют Новый год


фото: jewishboston.com
По иудейскому религиозному календарю сегодня наступает 5781 год от сотворения мира. Празднование Нового года или Рош га-Шана у евреев длится 1-2 тишрея (так называется новый месяц по древнему национальному календарю)

Об этом со ссылкой на 9 канал телевидения Израиля рассказывает Еспресо.TV .

"В этот день во всех синагогах трубят в "шофар" (угол) в знак вызова на Божий суд и приглашение к покаянию. В Торе этот день называется "йом-труа "(" трубный день ")", - говорится в сообщении.

Считается, что первого тишрея, то есть сегодня, Бог судит не только еврейский народ, но и все человечество. Поэтому каждый человек получает в этот день свой «приговор» на следующий год. Как считают еврейские мудрецы, в эту пору на небесах рассчитываются и будущие прибыли каждого человека. В этот день определяется судьба не только отдельных индивидуумов, но и целых государств ( "Кому война, кому мир, кому голод, а кому процветание").

Вместе с тем, приговор "небесной канцелярии" не является окончательным. За счет молитв и искреннего раскаяния можно изменить свою судьбу. На это есть время до праздника Йом-Кипур ( "Дня искупления").

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