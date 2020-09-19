Языковой омбудсмен: отмена ВНО по украинской литературе недопустима

19 сентября, 2020, 11:30

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень просит отменить или изменить норму о возможности выбора сдавать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе во время внешнего независимого оценивания (ВНО)

Соответствующее заявление распространила пресс-служба омбудсмена, передает Еспресо.TV.

"Отмена обязательного ВНО по украинской литературе - это одна из самых больших угроз, которая может быть относительно образовательной реформы, и государственной гуманитарной политики в целом", - заявил Кремень.

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По словам Кремня, усвоить украинский язык без высокого уровня изучения украинской литературы - невозможно.

"Готовлю обращение к премьер-министру Украины и Министерству образования и науки Украины, чтобы эта норма была пересмотрена или отменена", - говорится в обращении.

Как сообщалось, Украинский центр оценивания качества образования заявляет, что в 2021 году во время внешнего независимого оценивания (ВНО) выпускники смогут выбирать - сдавать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе.

До недавнего времени тестирование по украинскому языку и литературе было обязательным для всех, кто вступает в учреждения высшего образования.

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