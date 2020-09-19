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Espreso.tvМирВо Франции коронавирусом заболел министр экономики и финансов

Во Франции коронавирусом заболел министр экономики и финансов


фото: Reuters
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что у него положительный тест на COVID-19

Об этом чиновник сообщил в twitter.

"Мой тест на COVID-19 оказался положительным. Я немедленно изолировался в своем доме, соблюдая определенные правительством санитарные нормы", - написал Ле Мер.

Министр добавил, что у него нет никаких симптомов, но он находиться в изоляции в течение семи дней, продолжая выполнять свои обязанности.

 

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