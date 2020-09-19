Во Франции коронавирусом заболел министр экономики и финансов
19 сентября, 2020, 16:55
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что у него положительный тест на COVID-19
Об этом чиновник сообщил в twitter.
"Мой тест на COVID-19 оказался положительным. Я немедленно изолировался в своем доме, соблюдая определенные правительством санитарные нормы", - написал Ле Мер.
Министр добавил, что у него нет никаких симптомов, но он находиться в изоляции в течение семи дней, продолжая выполнять свои обязанности.
J'ai été testé positif à la COVID-19 ce soir. Je me suis immédiatement mis à l'isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l'isolement pendant 7 jours. Je continue à exercer mes fonctions.- Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) September 18, 2020
- Напомним, 10 марта врачи диагностировали заражение коронавирусом Covid-19 у министра культуры Франции Франка Ристера.
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