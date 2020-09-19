В Умани СБУ задержала мужчину, который в соцсети призывал уничтожать хасидов
Об этом сообщает Управление СБУ в Черкасской области в facebook.
По данным следствия, житель Умани на персональной странице в одной из социальных сетей систематически размещал деструктивные сообщения с призывами к расовой вражде и ненависти.
Он публиковал дискриминационные статьи о еврейской национальности, которыми унижал честь и достоинство ее представителей, и призывал к уничтожению граждан этой нации.
По предварительным выводам экспертов, опубликованные правонарушителем материалы содержат прямые призывы к геноциду, полному или частичному уничтожению этнической или расовой группы населения. Кроме того, отдельные публикации провоцируют межнациональную рознь.
Во время обыска по месту жительства пропагандиста обнаружены мобильные устройства и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности всех виновных лиц.
Продолжается досудебное расследование.
- Напомним, 16 сентября для обеспечения общественного порядка во время празднования Рош ха-Шана в Умань прибыли более 560 полицейских из 20 областей Украины.
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