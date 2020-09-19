В США умерла старейшая судья Верховного суда Рут Гинзбург, которую называли "иконой либерализма"

19 сентября, 2020, 19:24

Старейший член Верховного суда США Рут Гинзбург умерла в возрасте 87 лет

Об этом сообщает "Голос Америки" .

Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Женщина умерла в своем доме в Вашингтоне в окружении семьи.

Многие из правовых позиций Гинзбург стали историческими, а сама она была примером для многих девушек и женщин в США.

Гинзбург родилась в 1933 году в Нью-Йорке, изучала юриспруденцию в Гарварде, будучи одной из девяти женщин среди 500 мужчин на курсе. После окончания университета ей долго не удавалось найти работу по специальности из-за того, что работодатели не хотели брать на должность юриста женщину.

В 1972 году Гинзбург стала соучредителем организации по защите прав женщин Women's rights Project при американском Союзе защиты гражданских свобод. В 1980 году стала судьей в Апелляционном суде Вашингтона и за 13 лет рассмотрела более 700 дел.

Гинзбург была назначена в Верховный суд в 1993 году. Она была второй женщиной в истории, которая заняла этот пост. Гинзбург проработала на нем более 27 лет. Судья слыла защитницей прав женщин, стала иконой американских либералов. Гинзбург подчеркивала, что выбирает подзащитными как женщин, так и мужчин, поскольку гендерная дискриминация вредит всем. Также судья одной из первых стала выступать за использование слова gender вместо sex (пол) после предположения своего секретаря, что слово sex будет отвлекать судей.

"Наша страна потеряла юриста исторического калибра. Мы в Верховном суде потеряли дорогую коллегу. Сегодня мы в скорби, но мы уверены, что будущие поколения запомнят Рут Бейкер Гинзбург такой, как мы ее знали, - неутомимым и решительным вершителем правосудия", - заявил председатель Верховного суда Джон Робертс.

Президент США Дональд Трамп дал указание приспустить флаги в стране в знак скорби.

"Наша страна в скорби из-за смерти титана-юриста, - говорится в заявлении Трампа. - Известная своим острым умом и мощной позицией в вопросах, которые рассматривал Верховный суд, судья Гинзбург продемонстрировала, что мы можем не соглашаться без противостояния с коллегами, другими точками зрения. Ее мысли, включая широко известные решения относительно правового равенства женщин и инвалидов, вдохновляли всю Америку".

Судья Гинзбург пользовалась уважением как либералов, так и консерваторов в США. Она стала символом для либерального движения из-за ее позиции в защите права женщин на аборты, а также однополых браков.

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что Гинзбург была постоянным и надежным голосом, который проникал в сердце каждого вопроса.

"Ее голос защищал конституционные права каждого американца и никогда не сдавался, жестко и неуклонно защищая свободу. Ее мысли и позиции продолжат формировать основу нашего права на будущие поколения", - сказал Байден.

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