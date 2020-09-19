В Праге запретили посещать родных в больницах
Об этом 19 сентября 2020 передает Радио Прага, информирует Еспресо.TV.
Как отмечается, накануне, в пятницу, 18 сентября, суточный прирост ковид-положительных пациентов в Чехии составил 2111 человек. Общее количество зараженных коронавирусом жителей страны составляет 22 тыс. человек. Наиболее пораженными регионами является Прага, Центральная Чехия, Кромержиш, Угерске-Градиште и Хеб.
При этом министр внутренних дел Ян Гамачек в интервью газете "Право" сообщил, что ситуация настолько сложная, что требует быстрого запрета на территории Праги всех публичных мероприятий.
Общее количество зараженных необходимо любыми методами держать ниже 120 тыс., заявил Гамачек.
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