 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Праге запретили посещать родных в больницах

В Праге запретили посещать родных в больницах


фото: voyages-auchan.com
Из-за резкого подъема заболеваемости Covid-19 в чешской столице был введен запрет на посещение госпитализированных близких и родственников

Об этом 19 сентября 2020 передает Радио Прага, информирует Еспресо.TV.

Как отмечается, накануне, в пятницу, 18 сентября, суточный прирост ковид-положительных пациентов в Чехии составил 2111 человек. Общее количество зараженных коронавирусом жителей страны составляет 22 тыс. человек. Наиболее пораженными регионами является Прага, Центральная Чехия, Кромержиш, Угерске-Градиште и Хеб.

При этом министр внутренних дел Ян Гамачек в интервью газете "Право" сообщил, что ситуация настолько сложная, что требует быстрого запрета на территории Праги всех публичных мероприятий.

Общее количество зараженных необходимо любыми методами держать ниже 120 тыс., заявил Гамачек.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 сентября, 2020 суббота

больше новостей

19 сентября, 2020 суббота

18 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать