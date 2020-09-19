В полиции рассказали подробности избиения Балуха
19 сентября, 2020, 21:47
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что конфликт между бывшим узником Кремля Владимиром Балухом и злоумышленником, который его избил, вероятно, возник спонтанно
Об этом сообщает "Украина 24".
По словам Крищенко, есть свидетельства, что конфликт между потерпевшим и злоумышленником возник неожиданно.
"Это показания свидетелей и самого подозреваемого. Когда мы сможем пообщаться с потерпевшим, возможно, будет другая картина", - сказал Крищенко.
Он добавил, что подозреваемый в избиении Владимира Балуха пытался скрыться от полиции.
"Это тяжкое преступление. Человек пытался убежать, когда к нему пришли полицейские, четко понимая из СМИ почему. Поэтому прокурор просил, а суд удовлетворил, решение суда я не комментирую", - отметил Крищенко.
- Днепровский районный суд Киева в субботу, 19 сентября 2020 года, избрал подозреваемому в нападении на бывшего политического заключенного РФ общественного активиста Владимира Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.
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