В Минске задержали более 300 участниц женского марша

19 сентября, 2020, 20:18

В столице Беларуси 19 сентября прошли массовые задержания участников традиционного женского марша

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна" .

По состоянию на 20:10 правозащитники обнародовали имена 319 задержанных, список постоянно пополняется.

По данным правозащитников, среди задержанных есть девушка 2004 года рождения и работница посольства Великобритании Ирина Ромашевская, которая была доставлена в Советский РОВД Минска.

Также силовики схватили 73-летнюю активистку Нину Багинскую, которая участвует в митингах более 30 лет. Позже ее отпустили.

19 сентября силовики начали массово задерживать участников женского "Блистательного марша", среди задержанных - 73-летняя оппозиционерка Нина Багинская.

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