В Минске силовики задерживают участниц женского марша, схватили 73-летнюю активистку Багинскую. ВИДЕО

19 сентября, 2020, 17:06

В столице Беларуси силовики начали массово задерживать участниц женского "Блистательного марша", среди задержанных - 73-летняя оппозиционерка Нина Багинская

Об этом сообщает белорусская служба TYT.BY в telegram.

Силовики остановили движение одной из женских колонн в центре города. Женщины прижались к зданию и стали цепью. Омоновцы выдергивают девушек, стоящих цепи возле ТЦ "Айсберг" и отводят в автозаки.

Среди других задержаных - 73-летняя оппозиционерка Нина Багинская, которую называют символом протестов. Видео ее встречи с белорусским ОМОНом на одной из акций протеста стало вирусным: женщина с флагом в руках прошла мимо силовиков со словами "Я гуляю".

Напомним, 19 сентября белорусы неофициально отмечают День флага и герба "Пагоня" .

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