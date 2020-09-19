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Espreso.tvКриминалВ Киеве в Nissan на большой скорости влетела Audi, на проспекте Победы образовалась пробка

В Киеве в Nissan на большой скорости влетела Audi, на проспекте Победы образовалась пробка

В столице на проспекте Победы Nissan на большой скорости протаранил Audi, в результате ДТП образовалась большая пробка

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

В Киеве на проспекте Победы произошло ДТП, в котором чудом не пострадали люди.

По словам водительницы Nissan Note, она ехала во второй полосе движения и решила повернуть направо к дому. Убедившись в отсутствии препятствия позади в полосе движения для транспорта, она начала маневр, как вдруг в правую часть автомобиля на большой скорости ее ударила Audi.

От удара Nissan отбросило на середину проспекта и развернуло на 180 градусов. В автомобиле находились водитель, ее ребенок и мать. Прибывшая карета скорой оказала матери медицинскую помощь на месте. В другом авто никто не пострадал. Из центра образовался большой затор.

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