В Киеве в Nissan на большой скорости влетела Audi, на проспекте Победы образовалась пробка
Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
В Киеве на проспекте Победы произошло ДТП, в котором чудом не пострадали люди.
По словам водительницы Nissan Note, она ехала во второй полосе движения и решила повернуть направо к дому. Убедившись в отсутствии препятствия позади в полосе движения для транспорта, она начала маневр, как вдруг в правую часть автомобиля на большой скорости ее ударила Audi.
От удара Nissan отбросило на середину проспекта и развернуло на 180 градусов. В автомобиле находились водитель, ее ребенок и мать. Прибывшая карета скорой оказала матери медицинскую помощь на месте. В другом авто никто не пострадал. Из центра образовался большой затор.
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