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Espreso.tvОбществоВ Хороле Полтавской области неизвестные подожгли храм ПЦУ

В Хороле Полтавской области неизвестные подожгли храм ПЦУ

В городе Хорол Полтавской области неизвестные подожгли храм Православной церкви Украины

Об этом со ссылкой на Харьковско-Полтавской епархий ПЦУ передает Еспресо.TV.

"Помещение, в котором временно проводились богослужения Свято-Покровского прихода Харьковско-Полтавской епархии ПЦУ города Хорол, сожгли неизвестные злоумышленники. Такие действия нарушителей вызывают возмущение и требуют принятия адекватных мер", - говорится в сообщении.

Религиозная община потеряла всю богослужебную литературу, сгорели иконы, рушники, священническое облачение.

"Обеспокоенная приближением дождей и холодов община вынуждена служить под открытым небом", - отмечают в епархии.

Там добавляют, что стараниям прихода сейчас сооружается хороший каменный храм. Стены и крыша уже построены, осталось вставить окна и двери, залить пол и оштукатурить стены.

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