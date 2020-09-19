Украинская исполнительница рэпа Alyona Alyona номинирована на престижную европейскую премию
Об этом сообщает Радио Свобода.
За награду соревнуются 16 европейских музыкантов. Номинантов объявили 18 сентября во время фестиваля Reeperbahn в Гамбурге (Германия).
"В Alyona Alyona есть что-то действительно особенное, выходящее за пределы ее, несомненно, впечатляющего внешнего вида, уверенного отношения, увлекательного флоу, лирических способностей, качества звука и даже ее альтер-эго в детском саду", - прокомментировали свой выбор организаторы премии.
Церемония награждения состоится 15 января во время фестиваля Eurosonic Noorderslag - 2021 в Гронингене, в Нидерландах. Победитель получит 10 тыс. евро на развитие своей карьеры. Еще 5 тыс. евро получит обладатель приза зрительских симпатий, голосование за которого проходит на сайте премии.
Премия The Music Moves Europe Talent Awards основана Европейским Союзом в 2019 году. Обладателями премии могут стать самые интересные новые европейские таланты.
- В декабре 2019 Alyona Alyona вошла в топ-50 музыкальных открытий 2019 по версии британского издания The Guardian.
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