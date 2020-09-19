Украинская исполнительница рэпа Alyona Alyona номинирована на престижную европейскую премию

19 сентября, 2020, 20:29

Украинская исполнительница рэпа Alyona Alyona номинирована на премию Европейского Союза The Music Moves Europe Talent Awards

Об этом сообщает Радио Свобода.

За награду соревнуются 16 европейских музыкантов. Номинантов объявили 18 сентября во время фестиваля Reeperbahn в Гамбурге (Германия).

"В Alyona Alyona есть что-то действительно особенное, выходящее за пределы ее, несомненно, впечатляющего внешнего вида, уверенного отношения, увлекательного флоу, лирических способностей, качества звука и даже ее альтер-эго в детском саду", - прокомментировали свой выбор организаторы премии.

Церемония награждения состоится 15 января во время фестиваля Eurosonic Noorderslag - 2021 в Гронингене, в Нидерландах. Победитель получит 10 тыс. евро на развитие своей карьеры. Еще 5 тыс. евро получит обладатель приза зрительских симпатий, голосование за которого проходит на сайте премии.

Премия The Music Moves Europe Talent Awards основана Европейским Союзом в 2019 году. Обладателями премии могут стать самые интересные новые европейские таланты.

В декабре 2019 Alyona Alyona вошла в топ-50 музыкальных открытий 2019 по версии британского издания The Guardian.

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