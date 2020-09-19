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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет бабье лето

Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет бабье лето


фото: Укрінформ
В течение следующей недели ожидается теплая, солнечная погода - в Украину придет бабье лето

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

"Осень напугала, заслала для проверки в Украину холод арктического происхождения, увидела, как мы забегали, поукрывались, оделись теплее, активно поубирали с огородов помидоры, а с балконов - цветы, и немного расслабилась: пусть пока еще лето "хвосты" поподтягивает. Поэтому ночь осень оставила себе - ближайшей ожидается +4...+ 9 градусов, на юге до +10...+14 градусов, а в северных областях и на северо-востоке Украины возможны заморозки 0-3 градуса. А вот завтрашний день осень дарит нам - будет солнечно и относительно тепло", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, мощная антициклоническая полоса высокого атмосферного давления из Атлантики достигнет и Украины - антициклон Manfred будет блокировать осадки. В течение дня в Украине ожидаются +20... +24 градуса, разве что в Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами +17...+19 градусов.

В Киеве в воскресенье будет солнечно. Ночь - холодная, +5... +7 градусов, но днем предполагается около +20 градусов.

В дальнейшем, почти всю неделю, в Украине будет классическое "бабье лето" - солнце и теплая погода, до +22...+28 градусов. Дожди начнутся в следующие субботу-воскресенье.

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