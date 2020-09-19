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Espreso.tvСпорт"Реал" отправил футболиста за 100 млн евро в бывший клуб

"Реал" отправил футболиста за 100 млн евро в бывший клуб


фото: Getty Images
Валлийский полузащитник испанского "Реала" Гарет Бэйл вернулся на правах аренды в английский "Тоттенхэм"

Об этом сообщает "Тоттенхэм" в twitter.

Бэйл будет выступать за лондонский клуб на правах аренды до конца сезона 2020/21.

По информации британских и испанских СМИ, "Тоттенхэм" готов платить валлийцу зарплату по его контракту с мадридцами, а "Реал" возьмет на себя бонусы.

Гарет Бэйл был самым высокооплачиваемым футболистом "Реала", за 2020 год он заработал $ 29 млн.

За "Тоттенхэм" валлиец выступал с 2007 по 2013 год. "Реал" приобрел его за рекордные на то время 100 млн евро.

31-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В прошлом сезоне на его счету 20 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи за мадридцев.

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