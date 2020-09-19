Портников: Коалиция с пророссийской ОПЗЖ похоронит партию "Слуга народа" и президента Зеленского

19 сентября, 2020, 19:32

Коалиция с пророссийской политической силой "Оппозиционная платформа - За жизнь" похоронит политический проект "Слуга народа" и самого же президента Украины Владимира Зеленского

Об этом заявил публицист и журналист Виталий Портников в ток-шоу "Субботний Политклуб" на телеканале Еспресо.

"Очень было бы важно, чтобы все партии, которые считают себя проукраинскими:«Слуга народа», «Европейская солидарность», «Батькивщина»,«УДАР», «Голос», Радикальная партия, «Сила и честь», чтобы они перед местными выборами подписали декларацию, что они ни на каких условиях не будут создавать коалицию с ОПЗЖ ", - отметил Виталий Портников.

На уточнение ведущей Еспресо Анжелики Сизоненко, что слуги народа в определенных голосованиях в парламенте уже создают коалицию, журналист ответил: "К сожалению, я же говорю, это тоже должно быть красной линией. Но в любом случае не может быть коалиция официально сформирована в местном совете. Для того чтобы выбрать, скажем, местное руководство вместе с ОПЗЖ".

Портников добавил: "Потому что в принципе слуги народа должны осознать, что это похоронит их политический проект и их президента гораздо быстрее, чем нам кажется. Потому что у всех будут открыты глаза. Даже если слуги народа где-то, условно говоря, в Ивано-Франковской области сформируют коалицию с «Европейской солидарностью», а в Николаевской области - коалицию с ОПЗЖ. Эта коалиция в Ивано-Франковской области их не спасет".

Ведущий ток-шоу "Субботний Политклуб" уточнил, что у проевропейских политических сил, с которыми "Слуга народа" образует коалицию, возникнут диссонирующие мнения относительно доверия.

"Более того, у депутатов местных советов от ЕС будет вопрос: «Как мы можем формировать коалицию с людьми, которые там, за несколько часов путешествия от нашего региона, формируют коалицию с партией Путина?» С людьми, которые поддерживают связи с агрессором, которые наведываются в Государственную Думу Российской Федерации, не называют войну войной, которые годами продолжают упорную деятельность по демонтажу самой украинской государственности?" - отметил Портников.

Журналист Виталий Портников призвал всех представителей проукраинских политических сил подписать такую декларацию, по которой они ни при каких обстоятельствах не станут формировать коалицию с представителями пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь": "Я сейчас вот призываю всех ответственных политиков, которые считают себя лидерами своих политических сил. Я не знаю, должен ли от Слуги народа подписывать эту декларацию Зеленский, но он ведет себя как агитатор именно этой партии. Ну, возможно, председатель этой партии Корниенко. Петр Порошенко, Кира Рудик, Юлия Тимошенко, Игорь Смешко, Олег Ляшко - я ко всем этим людям обращаюсь с требованием перед местными выборами подписать декларацию, в которой будет гарантировано, что ни при каких условиях в одном из местных советов Украины не будет создана коалиция с партиями коллаборационистского характера.