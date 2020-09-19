По случаю Дня города в Черкассах проведут только соревнования по бегу

19 сентября, 2020, 09:00

В воскресенье, 19 сентября 2020 года, в связи с проведением в Черкассах легкоатлетического забега "Черкасская десятка 2020", посвященного Дню города, с 09:30 до 12:30 будет временно прекращено движение по бульвару Шевченко

Об этом со ссылкой на фейсбук Черкасского городского совета передает Еспресо.TV .

На время проведения забега в центре будет временно перекрыто движение транспорта. Ограничения будут иметь место по ходу движения колонны бегунов таким улицам:

• с 09:30 до 12:30 - ул. Шевченко между ул. Можайского и ул. Вячеслава Черновола;

• с 06:00 до 14:00 - ул. Лазарева между бульв.Шевченко и ул. Крещатик на время обустройства стартового городка и зоны награждения участников забега.

На время проведения забега движение троллейбусных маршрутов на отрезке проведения соревнований по бульвару Шевченко осуществляться не будет.

Объезд городских автобусных маршрутов будет осуществляться по улицам Можайского, Надпильной, Благовестной, Вячеслава Чорновила.

"Стоит отметить, что этот забег - одно из запланированных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Черкассы. Большинство праздничных массовых мероприятий в связи с ухудшением эпидемической ситуации были перенесены на более благоприятный период", - отмечают в горсовете.

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