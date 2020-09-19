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Espreso.tvМирНавальный рассказал, как проходит его восстановление в "Шарите"

Навальный рассказал, как проходит его восстановление в "Шарите"

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал второй пост с момента отравления. Он о том, как проходит его восстановление, как он себя чувствует

Сообщение появилось в его инстаграми, передает Еспресо.TV.

"Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда.
 Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню", - рассказал политик.

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Теперь же ему значительно лучше.

"Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел", - отметил Навальный.

Свое текущее состояние он определяет как переход от "технически живого человека" в состояние того, "кто имеет все шансы снова стать Высшей формой Существа Современного Общества".

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