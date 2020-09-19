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Espreso.tvОбществоНа Виноградаре в Киеве BMW без страховки столкнулся с Ravon

На Виноградаре в Киеве BMW без страховки столкнулся с Ravon

Утром субботы, 19 сентября 2020 года, водитель ВMW стал причиной аварии в столичном Подольском районе

Водитель BMW, двигаясь с проспекта Свободы, проехал перекресток с проспектом Правды в направлении улицы Натальи Ужвий на красный сигнал светофора, передают ВартовиЕспресо.

В это время по проспекту Правды двигался Ravon, который не дал беспрепятственно пролететь перекресток BMW, протаранив его в правую часть. От удара Ravon разбил себе переднюю часть автомобиля, его зоркрутило на 180 градусов.

Никто не пострадал. Водителям оказали медицинскую помощь на месте.

Обе разбитые машины придется ремонтировать за свой счет водителю BMW, ведь у него не оказалось страхового полиса на автомобиль.

На месте работают полицейские.

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