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Espreso.tvОбществоНа Николаевщине десантировались сотни военных НАТО. ФОТО и ВИДЕО

На Николаевщине десантировались сотни военных НАТО. ФОТО и ВИДЕО


фото: facebook.com/kpszsu
Во время совместных учений в Николаевской области десантировались сотни британских и украинских военных

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в facebook.

Сначала воздушный десант, тяжелое пехотное вооружение и технику сбрасывали с военно-транспортных самолетов C-130 Hercules Королевских Воздушных Сил.

Впоследствии на боевой курс зашли украинские военные самолеты Ил-76МД и Ан-26. На парашютных платформах были десантированы грузы и подразделения десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины. Высадка британского и украинского десантов проходила под прикрытием истребителей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Так начался первый этап учений "Совместные усилия" в рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2020".

Учения такого формата уникальны и проводятся впервые. Их цель - практическое выполнение задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости подразделений Вооруженных Сил и наших государств-партнеров, десантного братства.

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