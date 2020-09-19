На Николаевщине десантировались сотни военных НАТО. ФОТО и ВИДЕО

19 сентября, 2020, 22:49

Во время совместных учений в Николаевской области десантировались сотни британских и украинских военных

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в facebook.

Сначала воздушный десант, тяжелое пехотное вооружение и технику сбрасывали с военно-транспортных самолетов C-130 Hercules Королевских Воздушных Сил.

Впоследствии на боевой курс зашли украинские военные самолеты Ил-76МД и Ан-26. На парашютных платформах были десантированы грузы и подразделения десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины. Высадка британского и украинского десантов проходила под прикрытием истребителей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Так начался первый этап учений "Совместные усилия" в рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2020".

Учения такого формата уникальны и проводятся впервые. Их цель - практическое выполнение задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости подразделений Вооруженных Сил и наших государств-партнеров, десантного братства.

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