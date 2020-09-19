Министр финансов Марченко оценил вероятность дефолта Украины

19 сентября, 2020, 19:51

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что исключает возможность дефолта Украины

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

По его словам, вероятность дефолта Украины исключается.

"Исключается... Я простой приведу пример. Вы живете на площадке с соседями. Вы пришли к ним однажды и говорите: одолжите мне деньги - мне нужно купить холодильник. Соседи скинулись - вы купили холодильник. И через некоторое время вы не можете отдать всю сумму и предлагаете отдать половину. Соседи говорят: ты наш сосед, хорошо, простим. И Аргентина так делала 9 раз. Как вы думаете, можно ли 9 раз обманывать своих соседей? Это нормальная практика? Я считаю, что даже один раз если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют", - пояснил Марченко.

По его убеждению, это не та практика, которую следует наследовать и о которой стоит говорить.

"Когда об этом говорят уважаемые народные депутаты, то у меня волосы встают дыбом. Думаю: ладно, это можно сделать раз, а потом забудьте обо всем остальном лет на 5. Вам никто не будет доверять. Мы это уже проходили, кстати", - сказал Марченко.

Напомним, 21 мая Марченко заявил, что предпосылок для дефолта или реструктуризации госдолга сейчас нет.

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