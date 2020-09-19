ЦИК призывают не допустить к выборам КПУ, ОПЗЖ и партию Пальчевского
Об этом сообщается на странице организаций в сети Facebook.
Как известно, в ЦИК приняли документы от Коммунистической партии Украины об участии в местных выборах (в пересчете партий под №172), информация есть на официальном сайте ЦИК.
Во время акции руководитель Киевского отделения Политической партии "Правый сектор" Юрий Гуренко отметил, что один раз коммунисты уже уничтожили Украину, и напомнил о Голодоморе. Он также привел известные слова Жукова: "Зачем вооружать этих х*хлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!" Неужели мы хотим повторения, позволим этим открыто пророссийским силам или мимикрирующим под патриотические ("Победа Пальчевского") принимать участие в выборах?"
Акция завершилась передачей писем в ЦИК, в которых ПРАВЫЙ СЕКТОР требует не допустить к выборам пророссийские политические партии - агентов влияния Кремля, а именно КПУ, "Победа Пальчевского", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Партия Шария" и "Оппозиционный блок" на основании законодательства Украины, согласно которому запрещается существование политических партий, в программных принципах или действиях которых есть угроза для территориальной целостности или безопасности Украины.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти