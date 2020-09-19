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Espreso.tvОбществоЦИК призывают не допустить к выборам КПУ, ОПЗЖ и партию Пальчевского

ЦИК призывают не допустить к выборам КПУ, ОПЗЖ и партию Пальчевского


фото: facebook.com/partyrightsector
Сегодня, 19 сентября, "Правый сектор" вышел под ЦИК с предупредительной акцией, требованием которой является запрет КПУ и пророссийским партиям участвовать в выборах

Об этом сообщается на странице организаций в сети Facebook.

Как известно, в ЦИК приняли документы от Коммунистической партии Украины об участии в местных выборах (в пересчете партий под №172), информация есть на официальном сайте ЦИК.

Во время акции руководитель Киевского отделения Политической партии "Правый сектор" Юрий Гуренко отметил, что один раз коммунисты уже уничтожили Украину, и напомнил о Голодоморе. Он также привел известные слова Жукова: "Зачем вооружать этих х*хлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!" Неужели мы хотим повторения, позволим этим открыто пророссийским силам или мимикрирующим под патриотические ("Победа Пальчевского") принимать участие в выборах?"

Акция завершилась передачей писем в ЦИК, в которых ПРАВЫЙ СЕКТОР требует не допустить к выборам пророссийские политические партии - агентов влияния Кремля, а именно КПУ, "Победа Пальчевского", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Партия Шария" и "Оппозиционный блок" на основании законодательства Украины, согласно которому запрещается существование политических партий, в программных принципах или действиях которых есть угроза для территориальной целостности или безопасности Украины.

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