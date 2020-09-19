Черновцам не хватает 100 водителей троллейбусов

19 сентября, 2020, 12:31

Черновицкому троллейбусному управлению очень не хватает водителей. Предприятие даже берет на себя оплату их обучения, лишь бы люди шли работать

Об этом рассказал и.о. руководителя КП "Черновицкое троллейбусное управление" Михаил Олексюк, передает Еспресо.TV со ссылкой на местное информагентсва АСС.

"Водителей троллейбусов мы обучаем за счет предприятия. Стоимость обучения одного курсанта - 12,5 тыс. грн. Сейчас нам не хватает более 100 водителей", - рассказал Олексюк.

По его словам, если будет набрано и подготовлено необходимое количество работников, тогда появится возможность "выпускать 60-70 троллейбусов утром и даже 60 - во вторую смену".

"Ибо подвижной состав у нас есть, но из-за нехватки работников он не может в полном количестве выходить на линию. Ведь мы должны придерживаться режима отдыха водителей", - подчеркнул глава предприятия.

Как заявлял в 2019 году городской голова Ровно Владимир Хомко, в городе сложно найти желающих работать в городском хозяйстве за 10-12 тыс. грн / мес .

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