Белорусы неофициально отмечают День флага и герба "Пагоня"
Об этом рассказывает Еспресо.TV.
Соответственно, сегодня в Беларуси - День государственного флага и герба.
Однако, чествование этих символов происходит неофициально, ведь режимом Лукашенко, который вернулся к флагу и гербу Белорусской ССР, они фактически запрещены. При использовании подобной символики белорусов привлекают к юридической ответственности.
При этом сами эти символы являются очень древними.
Герб "Пагоня" берет свое начало с печатей Полоцкого княжества, что было первой формой белорусской государственности. Оттуда он перешел в Великое княжество Литовско-Русское, которое владело землями по Днепру - от Балтийского до Черного моря.
Первым документальным свидетельством использования бело-красно-белого флага считается посвященная битве под Оршей картина немецкого художника Ганса Крелл 1524.
Битва под белорусским местечком Орша, на северо-востоке страны, напомним, состоялась 8 сентября 1514 между пятнадцатитысячным войском под командованием украинско-белорусского князя Константина Ивановича Острожского, в то время гетмана Великого княжества Литовского, Русского, Жемайтийского и Королевства Польского, и московским войском во главе с воеводой Иваном Челяднин. Константин Острожский тогда триумфально победил Московию.
В ХХ в. под бело-красно-белым флагом действовала Белорусская Народная Республика и белорусские военные формирования вооруженные формирования во время и после Второй мировой войны.
В зоне ООС белорусские добровольцы тоже воюют под этим знаменем.
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