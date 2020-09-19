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Espreso.tvМирБелорусы неофициально отмечают День флага и герба "Пагоня"

Белорусы неофициально отмечают День флага и герба "Пагоня"


фото: YouTube
19 сентября 1991 года - одна из важнейших дат в новейшей истории Беларуси. В этот день средневековый герб "Пагоня" и белорусский национальный бело-красно-белый флаг стали государственными символами белорусского государства

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

Соответственно, сегодня в Беларуси - День государственного флага и герба.

Однако, чествование этих символов происходит неофициально, ведь режимом Лукашенко, который вернулся к флагу и гербу Белорусской ССР, они фактически запрещены. При использовании подобной символики белорусов привлекают к юридической ответственности.

При этом сами эти символы являются очень древними.

Герб "Пагоня" берет свое начало с печатей Полоцкого княжества, что было первой формой белорусской государственности. Оттуда он перешел в Великое княжество Литовско-Русское, которое владело землями по Днепру - от Балтийского до Черного моря.

Первым документальным свидетельством использования бело-красно-белого флага считается посвященная битве под Оршей картина немецкого художника Ганса Крелл 1524.

Битва под белорусским местечком Орша, на северо-востоке страны, напомним, состоялась 8 сентября 1514 между пятнадцатитысячным войском под командованием украинско-белорусского князя Константина Ивановича Острожского, в то время гетмана Великого княжества Литовского, Русского, Жемайтийского и Королевства Польского, и московским войском во главе с воеводой Иваном Челяднин. Константин Острожский тогда триумфально победил Московию.

В ХХ в. под бело-красно-белым флагом действовала Белорусская Народная Республика и белорусские военные формирования вооруженные формирования во время и после Второй мировой войны.

В зоне ООС белорусские добровольцы тоже воюют под этим знаменем.

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