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Espreso.tvОперація об'єднаних сил19 сентября на фронте: украинские военные обезвредили вражеский беспилотник

19 сентября на фронте: украинские военные обезвредили вражеский беспилотник


фото: Укрінформ
19 сентября на Донбассе украинские военные в районе Водяного нейтрализовали вражеский беспилотный летательный аппарат

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала текущих суток, 19 сентября, зафиксировано одно нарушение договоренностей, вступивших в действие 27 июля 2020 года. Так, в районе населенного пункта Водяное, в полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в Донецкой области, задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник был подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения зафиксировано не было.

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