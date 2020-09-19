18 сентября на фронте: с российской стороны - 2 обстрела, с украинской - один боец подорвался на мине

19 сентября, 2020, 07:39

В течение пятницы, 18 сентября 2020 года, на Донбассе было зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск

Об этом со ссылкой на пресс-службу Операции Объединенных сил передает Еспресо.TV.

"В частности, недалеко от населенного пункта Водяное враг открыл огонь в сторону наших позиций из подствольного гранатомета, а вблизи Новотошковского - из крупнокалиберного пулемета. Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских воинов, поэтому огонь не открывался", - отмечается в сообщении.

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Согласно официальным данным, на всех участках линии разграничения режим прекращения огня сохранялся в полной мере.

Кроме того, неподалеку Железного военнослужащие Вооруженных Сил Украины ликвидировали очаг возгорания сухой травы. Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

Напомним, с 27 июля этого года на линии соприкосновения должно действовать "всеобъемлющее и полное прекращение огня".

Россияне продолжают обстрелы, но, как утверждают в штабе ООС, они якобы носят "единичный характер" и являются "провокационными", поэтому на них, мол, нет нужды отвечать.

16 сентября министр обороны Андрей Таран выдал приказ № 330, которым премии военнослужащих привязываются к нарушению режима тишины в ООС. Соответствующие документы обнародовал главный редактор издания Цензор.НЕТ, журналист Юрий Бутусов в Facebook.

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