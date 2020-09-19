17-й день забастовки в Кривом Роге: под землей находятся 156 горняков, сегодня снова будут переговоры

19 сентября, 2020, 10:00

В субботу, 19 сентября 2020 года, в Кривом Роге продолжается 17-й день забастовки работников ОАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК)

Подробности со ссылкой на председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца рассказывает Еспресо.TV.

"156 горняков четырех шахт КЖРК 17 сутки продолжают подземный протест", - отмечает он у себя на странице.

Шахта "Октябрская" - бастуют 25 человек,

шахта "Батькивщина" - 68,

"Терновская" - 38,

"Гвардейская" - 25.

По словам Волынца, на сегодня назначено следующий этап переговоров между протестующими и администрацией предприятия.

Вчера, 18 сентября, стороны пришли к промежуточному консенсусу по отдельным вопросам. В частности, по повышению размера заработной платы и улучшения условий труда.

"Есть сдвиги по вопросу поднятия зарплаты, но окончательного решения еще не принято. Горняки настаивают на большом проценте повышения зарплаты - работодатели говорят о коронавирусном кризисе, о кризисных процессах в экономике, объясняя, почему они не могут обеспечить этих денег... Наша сложность, сложность людей наемного труда еще в том, что работодатели не предоставляют нам сведений о реальном финансово-экономическом состоянии предприятия ", - писал вчера Волынец.

Компанией "Криворожский железорудный комбинат" обладают Игорь Коломойский и Ринат Ахметов.

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