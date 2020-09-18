Зеленский обвинил в распространении COVID-19 выборы и местные власти

18 сентября, 2020, 19:30

Такое мнение он высказал во время общения с представителями СМИ Тернопольщины, передает hromadske.

"Считаю, что если бы не местные выборы, и говорю вам откровенно, заболеваний бы у нас было меньше. Я говорю вам правду", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что сначала Украина благодаря жесткому карантину смогла остановить распространение коронавируса. Но после этого начались "политические игры", и кое-где в местной власти "начали почему-то воевать на словах с центральной властью из-за того, что власть закручивает гайки, как говорится, и хотели смягчения карантина".