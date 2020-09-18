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Espreso.tvОбществоЗеленский обвинил в распространении COVID-19 выборы и местные власти

Зеленский обвинил в распространении COVID-19 выборы и местные власти

Президент Владимир Зеленский считает, что из-за проведения в Украине местных выборов резко возросла заболеваемость COVID-19 - потому что местная власть поощряет людей нарушать карантин

Такое мнение он высказал во время общения с представителями СМИ Тернопольщины, передает hromadske.

"Считаю, что если бы не местные выборы, и говорю вам откровенно, заболеваний бы у нас было меньше. Я говорю вам правду", - сказал Зеленский.
 
Зеленский отметил, что сначала Украина благодаря жесткому карантину смогла остановить распространение коронавируса. Но после этого начались "политические игры", и кое-где в местной власти "начали почему-то воевать на словах с центральной властью из-за того, что власть закручивает гайки, как говорится, и хотели смягчения карантина".

Он добавил, что люди, по его мнению, "всегда ориентируются на лидера". На местном уровне речь идет о руководителях сел, главах объединенных территориальных громад и мэрах.

"И если мэр выходит и говорит: я считаю, что власть переоценивает сложность ситуации, я считаю, что ничего страшного, я считаю, что можно день города проводить и собирать по 20-30 тыс. человек... Люди же видят, ориентируются и люди себя так ведут. Поэтому ответственность именно на таком руководстве", - добавил Зеленский.

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