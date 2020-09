Заморозки, солнце и сильный ветер: синоптик Наталья Диденко о погоде на выходных

18 сентября, 2020, 14:33

19-20 сентября в Украине в большинстве областей ночью ожидаются заморозки. Дождей на выходных не предвидится, будет солнечно

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

"На выходных принесет солнечный потепления. В течение дня в субботу-воскресенье ожидается + 17 ° C ... + 22 ° C, на юге до + 24 ° C", - отметила синоптик.

Ночью усилят вероятность заморозков в большинстве областей, кроме южной части Украины.

Итак, выходные - холодная ночь, относительно теплый день и солнышко.

Завтра, 19 сентября, на востоке Украины еще задержится сильный ветер.

В Киеве 19-20 сентября дождей не будет.

"Ночь ожидается холодной, + 5 ° C ... + 8 ° C, в окрестностях возможные заморозки 0 ° C ... -3 ° C, в дневные часы около + 20 ° C", - отметила госпожа Диденко.

В дальнейшем, на неделе, еще потеплеет, осадки маловероятны.

