Выборы в ОРДЛО: Резников предложил Раде принять "какое-то другое решение" вместо отказа оккупантам, чтобы дать "поле для маневра" в ТКГ

18 сентября, 2020, 12:38

Член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников попросил у парламента "пространство для маневра" для переговоров

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает " Укринформ ".

"Относительно постановления, которое касается местных выборов, я дам вам максимально откровенный ответ: это постановление политически очень правильное и полностью созвучно с теми тезисами, которые я лично произношу в каждом своем выступлении, интервью или комментарии. Но чисто тактически отдельные ее положения преждевременные ... Принимать то или иное решение по изменению или уточнению этого постановления - это исключительно прерогатива украинского парламента ..., и будет понятно, если парламент Украины не захочет делать какие-то изменения именно с этим постановлением, ибо никому не нравятся ультимативные условия, тем более со стороны государства-агрессора ", - произнес Резников.

"Но если парламент Украины сможет проявить коллективную мудрость и принять какое-то другое решение .. оно бы расширило поле маневра для нашей работы в Трехсторонний контактной группе. Тем более, что упомянутое постановление де-факто исчезнет как фактор после 25 октября", - отметил вице-премьер.

По его словам, решение, которое подчеркнет восприятия Украины Минского процесса как сейчас безальтернативного площадки переговоров, подтвердит полномочия украинской делегации и продемонстрирует доверие к ней, даст важный сигнал нашим западным партнерам и международным посредникам с ОБСЕ.

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"Есть усложнила это постановление ведения переговоров Да, усложнила. Воспользовались ею наши оппоненты для манипуляций Да, воспользовались. Или заблокировала переговорный процесс Да, в значительной степени он заблокирован. Например, в том числе в гуманитарной подгруппе, где готовится увольнение около 100 наших пленников ", - заявил вице-премьер.

В то же время Резников отметил, что с большим уважением относится к Верховной Раде Украины. Вице-премьер выразил надежду, что народные депутаты "на своем участке нашего общего фронта против агрессора точно не подведут".

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