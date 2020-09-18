Вспышка COVID-19 в Одесской области: массовые заражения зафиксировали в монастыре, горсовете и больнице

Об этом сообщил на брифинге заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев, передает Укринформ.

"На этой неделе зафиксированы несколько случаев групповых заболеваний. Один из них - в Свято-Успенском мужском монастыре, где выявлено 6 случаев заражения священнослужителей. После этого в монастыре проведены соответствующие медико-санитарные мероприятия с участием врача-инфекциониста", - отметил Дементьев.

По его данным, установлено, что шесть инфицированных COVID-19 общались с 88 другими лицами, которые тоже обследованы с привлечением мобильных бригад Департамента здравоохранения Одесского горсовета. У всех отобраны биоматериалы, которые направлены в лабораторию для ПЦР-тестирования. Всего в монастыре сейчас находятся около 300 человек.

По словам Дементьева, вспышка коронавируса также зарегистрирована в Татарбунарской райбольнице и Южненском горсовете.

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