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Espreso.tvОбществоВспышка COVID-19 в Одесской области: массовые заражения зафиксировали в монастыре, горсовете и больнице

Вспышка COVID-19 в Одесской области: массовые заражения зафиксировали в монастыре, горсовете и больнице


фото: reuters
В одесском Свято-Успенском мужском монастыре УПЦ Московского патриархата выявлены 6 случаев инфицирования монахов коронавирусом, причем установлено, что с ними контактировали 88 человек, которых пришлось обследовать медикам

Об этом сообщил на брифинге заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев, передает Укринформ.

"На этой неделе зафиксированы несколько случаев групповых заболеваний. Один из них - в Свято-Успенском мужском монастыре, где выявлено 6 случаев заражения священнослужителей. После этого в монастыре проведены соответствующие медико-санитарные мероприятия с участием врача-инфекциониста", - отметил Дементьев.

По его данным, установлено, что шесть инфицированных COVID-19 общались с 88 другими лицами, которые тоже обследованы с привлечением мобильных бригад Департамента здравоохранения Одесского горсовета. У всех отобраны биоматериалы, которые направлены в лабораторию для ПЦР-тестирования. Всего в монастыре сейчас находятся около 300 человек.

По словам Дементьева, вспышка коронавируса также зарегистрирована в Татарбунарской райбольнице и Южненском горсовете.

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