Всемирный банк отложил выделение Украине $350 млн

18 сентября, 2020, 17:49

Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша на $350 млн

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Решение о выделении средств Украине было принято еще в конце июня, однако средства до сих пор не поступили.

"Мы их ожидаем. Мы 1 сентября провели крупнейшую выплату $2 млрд и сделали это самостоятельно, без финансовой поддержки от международных партнеров, на которую рассчитывали. Мы готовы к разным сценариям, но рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", - сказал он.

По словам министра, Украина все же получит первый транш из общего кредита в $700 млн еще до конца года.

Марченко также уточнил, что Украина сначала надеялась привлечь больший кредит от Всемирного банка.

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"В первую очередь мы говорили об $1 млрд по DPL, но в связи с существенной нагрузкой на бюджет Всемирного банка из-за большого количества запросов от всех стран-членов, эта сумма была уменьшена до $700 млн и отдельный проект социальной поддержки, который мы сейчас финализируем. Мы надеемся получить все эти средства в этом году, поскольку это залог своевременного финансирования накопленных расходов", - пояснил министр.

Украина мотивировала привлечения кредита Всемирного банка необходимостью финансировать ключевые реформы.

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