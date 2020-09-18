В Польше на подпольной сигаретной фабрике задержали 12 украинцев
Об этом сообщает Центральное следственное бюро полиции РП, передает " РБК-Украина ".
Отмечается, что полиция города Познань прекратила деятельность нелегальной фабрики по производству сигарет. В полиции отметили, что фабрика производила продукцию с ноября 2019 года.
В подпольном цехе была налажена полная линия производства сигарет марки известного мирового бренда. Он работал на частной территории в подсобном помещении, в доме рядом проживали украинцы.
Среди 16 человек, задержанных полицией, 12 - украинцы. Во время обыска правоохранители изъяли около 1 млн злотых. Ущерб государству из-за неуплаты акциза оценивается в более чем в 6,5 млн злотых. Следствие считает, что сигареты вывозили контрабандой за пределы Польши.
Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и осуществлении финансовых преступлений. Районный суд Познани арестовал их на три месяца.
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