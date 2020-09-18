В ООН предостерегают от появления "очередного железного занавеса" в Беларуси

18 сентября, 2020, 14:31

Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин предупредила о возможности появления "очередной железного занавеса" в Европе в связи с заявлением Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей и усилении границы с Украиной

Об этом она заявила в Женеве во время срочных дебатов по ситуации с правами человека в Беларуси 18 сентября, сообщает Reuters .

"Не позволяйте очередному железному занавесу опуститься на европейский континент", - сказала Марин, описывая "катастрофическую" ситуацию в Беларуси.

Как отмечается, ее выступление несколько раз прерывался возражениями российской, белорусской и других делегаций, которые призывали прекратить трансляцию.

18 сентября во Женеве на очередной сессии Совета ООН по правам человека проходят срочные дебаты по ситуации с правами человека в Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что вынужден закрыть границу с Литвой и Польшей и усилить границу с Украиной.

По его словам, такими мерами он вместе с руководителями РФ "выстраивает защиту союзного государства".

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