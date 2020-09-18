В ООН предостерегают от появления "очередного железного занавеса" в Беларуси
Об этом она заявила в Женеве во время срочных дебатов по ситуации с правами человека в Беларуси 18 сентября, сообщает Reuters .
"Не позволяйте очередному железному занавесу опуститься на европейский континент", - сказала Марин, описывая "катастрофическую" ситуацию в Беларуси.
Как отмечается, ее выступление несколько раз прерывался возражениями российской, белорусской и других делегаций, которые призывали прекратить трансляцию.
18 сентября во Женеве на очередной сессии Совета ООН по правам человека проходят срочные дебаты по ситуации с правами человека в Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что вынужден закрыть границу с Литвой и Польшей и усилить границу с Украиной.
По его словам, такими мерами он вместе с руководителями РФ "выстраивает защиту союзного государства".
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