В Одесской области после "воспитательной работы" солдата госпитализировали с инсультом, - СМИ

18 сентября, 2020, 10:26

Военнослужащий срочной службы одного из формирований противовоздушной обороны оперативного командования "Юг" в Одесской области госпитализирован с инсультом

Об этом сообщает Думская .

Сам он и сослуживцы говорят, что это стало следствием "воспитательной работы", проведенной с солдатами командованием части.

По их словам, 17 августа этого года пятеро срочников в / ч а3880 в пгт Черноморское, самовольно покинули часть.

На следующее утро, примерно в семь часов, одного солдата задержали в нетрезвом виде недалеко от расположения части. Других нашли чуть позже.

К административной ответственности солдат не привлекли, но командование решило наказать их по-своему, утверждают собеседники издания, а заодно и законопослушных военнослужащих.

Офицеры подразделения якобы приказали подчиненным сдать гражданскую одежду и уничтожили его, порезав ножницами. "Воспитательные мероприятия" начались с многочасовой строевой подготовки на плацу и продолжились в казарме, где солдат заставили несколько часов заниматься физическими упражнениями.

Один срочник, уроженец Винницы 2000 года рождения, потерял сознание

На следующее утро, 19 августа, его доставили в Одесский военный госпиталь (Военно-медицинский клинический центр Южного региона), где поставили диагноз "инсульт".

Эту информацию «Думской» подтвердили волонтеры, которые помогают медучреждения.

"Поступил в госпиталь 19 августа - кровоизлияние в мозг. Потерял сознание, лежит сейчас в неврологии, его не били, а просто загоняли - заставляли маршировать и бегать по плацу на жаре и солнце. Он был тяжелый, но сейчас уже постепенно уходит. С ним в палате лежит дядя-АТОшник-помогает ему. Мы его не бросим. Относительно медикаментов и остальных - у него все есть ", - сообщили изданию.

В офицеров части своя версия случившегося. Они утверждают, что самоволки не было - просто, мол, группа срочников устроила пьянку. Когда это обнаружилось, личный состав вывели из казарм и каждого проверили на предмет алкогольного опьянения. Отрицают офицеры и то, что солдат "воспитывали" многочасовым хождением по раскаленным плацу.

Что касается госпитализированного, то он, по словам собеседников издания, занимался единоборствами и получал травмы головы, то есть инсульт не связан с его службой.