В Одессе произошла перестрелка в ресторане, двое раненых

18 сентября, 2020, 22:48

В центре Одессы произошла перестрелка в одном из ресторанов. В результате инцидента получили огнестрельные ранения два человека

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

18 сентября в ресторане произошла перестрелка между двумя мужчинами. Нарушив общественный порядок, правонарушители пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

В результате перестрелки оба участника получили огнестрельные ранения. Врачи оказали им медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

По факту стрельбы начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В то же время СБУ сообщает, что стрельбу устроили выходцы из кавказского региона, которые относятся к одной из организованных преступных группировок региона.

Также в ведомстве отметили, что во время стрельбы пули попали в окна дома напротив.