В Одессе произошла перестрелка в ресторане, двое раненых
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
18 сентября в ресторане произошла перестрелка между двумя мужчинами. Нарушив общественный порядок, правонарушители пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали сотрудники Службы безопасности Украины.
В результате перестрелки оба участника получили огнестрельные ранения. Врачи оказали им медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.
По факту стрельбы начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В то же время СБУ сообщает, что стрельбу устроили выходцы из кавказского региона, которые относятся к одной из организованных преступных группировок региона.
Также в ведомстве отметили, что во время стрельбы пули попали в окна дома напротив.
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