 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Одессе произошла перестрелка в ресторане, двое раненых

В Одессе произошла перестрелка в ресторане, двое раненых

В центре Одессы произошла перестрелка в одном из ресторанов. В результате инцидента получили огнестрельные ранения два человека

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

18 сентября в ресторане произошла перестрелка между двумя мужчинами. Нарушив общественный порядок, правонарушители пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

В результате перестрелки оба участника получили огнестрельные ранения. Врачи оказали им медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

По факту стрельбы начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В то же время СБУ сообщает, что стрельбу устроили выходцы из кавказского региона, которые относятся к одной из организованных преступных группировок региона.

Также в ведомстве отметили, что во время стрельбы пули попали в окна дома напротив.

null

 
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 сентября, 2020 пятница

больше новостей

18 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать