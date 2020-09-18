В Минздраве позволили не делать тест на коронавирус после самоизоляции, если нет симптомов

18 сентября, 2020, 10:00

В Украине теперь можно не делать ПЦР-тест на коронавирус после самоизоляции, в случае, если у человека нет симптомов

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что если у человека симптомы COVID-19, то она обращается к семейному врачу, который затем вызывает к ней бригаду, которая сделает тест. Затем она должна была делать тест по самоизоляции.

"У нас есть изменения. Если человек был на самоизоляции 14 дней и не имеет симптомов, то ПЦР-тест на коронавирус делать не нужно. Если человек идет на плановую госпитализацию, то ПЦР-тест ей также не нужно", - заявил он.