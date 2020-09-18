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Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки обнаружили почти 300 новых случаев коронавируса

В Киеве за сутки обнаружили почти 300 новых случаев коронавируса

Подтвержденных случаев COVID-19 в Киеве - 18 740

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

Восемь человек в сутки умерли. Всего умерло 304 киевлян.

Заболели 151 женщина, 119 мужчин, 10 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 4 дней до 17 лет.

В больницы попали 57 пациентов.

Выздоровела за минувшие сутки 141 человек. Всего переболело 5742 киевлянина.

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