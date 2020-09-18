В Киеве на Печерске мужчина угрожал ножом журналистам, его задержали

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Во время патрулирования в Мариинском парке к полиции полка особого назначения № 2 обратились журналисты и сообщили, что во время работы съемочной группы неизвестный мужчина угрожал им ножом. По предоставленным ориентировкам спецназовцы за несколько минут задержали правонарушителя, на которого указали заявители", - говорится в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Правоохранители установили личность злоумышленника - им оказался киевлянин 1976 года рождения, который находился в розыске за совершение другого уголовного преступления.

Мужчину задержали в порядке ст. 298-2 (Задержание уполномоченным должностным лицом лица, совершившего уголовный проступок) УПК. Во время поверхностного осмотра у него изъяли нож, который будет направлен на экспертизу.

По данному факту отдел дознания Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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