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Espreso.tvОбществоВ Беларуси задержали координатора волонтерской службы "Весна"

В Беларуси задержали координатора волонтерской службы "Весна"


фото: spring96
В Минске задержана координатор волонтерской службы правозащитного центра "Весна" Мария Рабкова

Об этом сообщает на сайте центра.

Как отмечается, вместе с Рабковой задержали ее мужа Вадима Жаромского. Через несколько часов его отпустили, а в квартире, где они проживали, провели обыск.

Супругов задержали вечером 17 сентября по пути домой. Посреди улицы остановились несколько бусов, оттуда выбежали люди и положили их лицом на асфальт. Им сообщили, что задержаны они в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, или финансирование такой деятельности). Задержание проводили сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК).

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По данным центра, супругов посадили в разные микроавтобусы, Вадима отвезли в квартиру на обыск.

"Во время обыска были изъяты техника, личные вещи, деньги на учебу. После этого Вадима отвезли на допрос в ГУБОПиК, водили по коридорам с мешком на голове. Угрожали, что повезут в изолятор временного содержания, но вдруг отпустили, сказав, что на следующий день у него состоится допрос", - говорится в сообщении.

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